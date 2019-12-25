В Петербурге и Калужской области ищут 16-летнюю девушку

Петербурженка ушла из дома 9 ноября.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили о поисках 16-летней петербурженки, безвозвратно ушедшей из дома 9 ноября. Утром 25 ноября появилась дополнительная подробность: Софья Сергеева может быть и на территории Калужской области.

У девушки ростом 160 см и нормального телосложения зеленые глаза и черные волосы. Во что была одета беглянка – неизвестно, однако с собой у девушки был рюкзак. В ориентировке отмечается, что подросток нуждается в медицинской помощи. Волонтеры "Лизы-Алерт" призвали неравнодушных людей помочь с поиском петербурженки и делиться какой-либо информацией о девушке по указанным в ориентировке телефонам.

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Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер / "ВКонтакте"