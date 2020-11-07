В Гатчинском районе поймали пьяного похитителя погрузчика-экскаватора

Мужчина разъезжал на украденном тракторе в поселке Ленобласти.

Полицейские Гатчинского района Ленобласти поймали мужчину, похитившего погрузчик-экскаватор. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, с заявлением о пропаже техники в полицию обратилась 28-летняя петербурженка.

Как выяснилось, погрузчик пропал вечером 5 ноября с площадки у дома №36Б по улице Коллонтай, стоимость ущерба женщина оценила в 3,5 млн рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже, а уже на следующий день нашли вора. Нетрезвый 44-летний злоумышленник катался на похищенном тракторе в поселке Пудость Гатчинского района. Мужчину задержали, технику вернули владелице.

Ранее у юриста Смольного украли иномарку за 1,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД