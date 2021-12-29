В Ленобласти похоронили утонувшую в проруби на Крещение женщину

Тело погибшей пробыло в воде около 9 суток, поэтому хоронили ее с закрытой крышкой.

На Озерковском кладбище Всеволожского района Ленобласти похоронили женщину, утонувшую в проруби на Крещение. Об этом сообщила "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге".

Уточняется, что похороны состоялись 1 февраля. Тело погибшей пробыло в воде около 9 суток, поэтому хоронили ее с закрытой крышкой гроба.

Трагедия произошла 19 января во время крещенского купания. Все произошло на реке Оредеж, это место не было оборудовано для купания, МЧС поблизости не было. Женщина прыгнула в воду, и ее тут же унесло течением.

Фото: pexels