В Ленобласти подтвердилось еще 35 случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 14 апреля, в Ленинградской области тест на коронавирус показал положительный результат у 35 граждан. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Среди зараженных оказались жители Всеволожска, деревни Новосергиевка и поселка Янино-1 во Всеволожском районе, поселка Первомайское в Выборгском районе, деревни Большое Коновалово в Ломоносовском районе, поселка Тельмана и деревни Ульяновка в Тосненском районе, деревни Носово в Бокситогорском районе.
На данный момент в 47-ом регионе насчитывается 190 зараженных. Пятеро человек выздоровело.
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Фото: Pixabay
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