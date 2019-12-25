В Ленобласти подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом

За все время эпидемии выявлено 354 заболевших.

В пятницу, 17 апреля, в Ленинградской области зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тесты показали положительный результат у жителей Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, поселка Бугры, деревни Гарболово во Всеволожском районе, поселка Первомайское в Выборгском районе, Гатчины, деревни Хлоповицы, поселка Вырица в Гатчинском районе, поселков Новоселье и Горбунки, деревни Вариксолово в Ломоносовском районе, Луги, Кингисеппа, города Никольское в Тосненском районе, Пикалево.

На данный момент в регионе насчитывается 354 человека, заболевших COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве все случаи ОРВИ будут считать подозрением на коронавирус.

Фото: Pixabay