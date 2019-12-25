В Ленобласти подросток угнал Hyundai Tucson за 400 тысяч и попал в аварию

В ночь на 5 мая в дежурную часть обратился 44-летний мужчина и заявил об угоне своего автомобиля Hyundai Tucson стоимостью 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В ту же ночь угнанную иномарку нашли в поселке Глажево. Судя по повреждениям и пробитым колесам, машина побывала в аварии.
По подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего школьника, ученика 9 класса. Вместе с отцом его доставили в отдел полиции. В отношении мужчины составили протокол об административном нарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Позже выяснилось, что ключи от иномарки передала школьнику племянница потерпевшего. Она взяла их у его матери.
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Фото: pixabay.com
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