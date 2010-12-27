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В Ленобласти подросток вместе со своим приятелем угнал Infiniti своей матери
Сегодня, 16:16
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nadezhda_sib

В Ленобласти подросток вместе со своим приятелем угнал Infiniti своей матери

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Подростков задержали.

Жительница Выборгского района Ленинградской области обратилась в полицию с заявление о том, что ее 14-летний сын и его друг угнали ее машину. Об инциденте стало известно 1 августа.

Infinity 42-летней женщины удалось оперативно найти. Около трех часов утра машину остановили в Курортном районе. 

Подростков задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге проходят обыски по поводу неуплаты налогов на 45 млн. 

Фото: Piter.TV 

Теги: угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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