В Ленобласти подросток вместе со своим приятелем угнал Infiniti своей матери

Подростков задержали.

Жительница Выборгского района Ленинградской области обратилась в полицию с заявление о том, что ее 14-летний сын и его друг угнали ее машину. Об инциденте стало известно 1 августа.

Infinity 42-летней женщины удалось оперативно найти. Около трех часов утра машину остановили в Курортном районе.

Подростков задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге проходят обыски по поводу неуплаты налогов на 45 млн.

Фото: Piter.TV