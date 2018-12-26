В Петербурге проходят обыски по поводу неуплаты налогов на 45 млн

Правоохранители пытаются установить личности тех, кто причастен к нарушению.

Следственный комитет РФ по Петербургу проводит обыски из-за неуплаты налогов в размере 45 млн рублей. Нарушителем является одна из коммерческих структур города на Неве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, неустановленные работники петербургской организации не платили налог на добавленную стоимость. Они внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии у коммерческой структуры права на применение налоговых вычетов. Также стало известно, что документах за 2015-2017 годы были указаны расходы, которые уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации. Эти бумаги также не соответствовали правде.

Теперь и в Москве, и в Петербурге ведутся обыски для того, чтобы найти и изъять предметы и документы, которые помогут следствию. Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Его расследование продолжается.

Также Piter.TV сообщил о том, что троих петербуржцев задержали за мошенничество с кредитом.

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