Троих петербуржцев задержали за мошенничество с кредитом

Они пользовались поддельными документами.

Полиция Петербурга задержала троих граждан за мошенничество с кредитными картами. Их обвинили в том, что 20 июля 2019 года они оформили на поддельные документы два кредита на дорогие смартфоны, а затем забыли о выплате почти 200 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время обысков у двоих злоумышленников нашли электронные копии паспортов и один уже распечатанный бланк с переклеенной фотографией. Троицу заключили под стражу на время дополнительных проверок. Возможно, они причастны к другим преступлениям.

На данный момент возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что экс-глава городского Центра товаров не доплатил работникам около 8 млн рублей.

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