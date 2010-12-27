В Ленобласти подросток украл у выпускника детдома больше миллиона рублей

За месяц вор успел растратить больше половины.

В Ленинградской области несовершеннолетний учащийся техникума обманул своего сокурсника из детского дома больше чем на 1 млн. рублей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по области, 16 летний юноша узнал пароль от карты потерпевшего и перевел с нее крупную сумму на свой счет.

Известно, что инцидент произошел в деревне Бегуницы во Всеволожском районе. 16-летний злоумышленник узнал о деньгах сироты, проживающего с ним в одном общежитии, и раздобыв пароль, перевел все его средства себе.

Как выяснилось, в феврале юноша обогатился на 1 миллион 100 тыс. рублей. За месяц он успел потратить около 600 тыс. рублей. Отмечается, что вор и раньше привлекался к уголовной и административной ответственности.

По факту случившегося в отношении ученика колледжа, падкого на чужие деньги, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ "мошенничество, совершенное в крупном размере". Несовершеннолетний в преступлении раскаялся. Суд признал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

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