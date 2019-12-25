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В Лужском районе подняли ракетные комплексы ”Эскандер-М” в рамках учений
Сегодня, 16:44
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lizapoluda

В Лужском районе подняли ракетные комплексы ”Эскандер-М” в рамках учений

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Установки запустят несколько раз.

В Лужском районе Ленинградской области прошли учения, в ходе которых  были подняты ракетные комплексы "Искандер-М". Военнослужащие будут осуществлять несколько пусков в утреннее и вечернее время. Об этом сообщило ТАСС.

В тренировочных мероприятиях принимают участие приблизительно 300 человек и задействовано 40 единиц техники. Помимо запусков ракет, солдатам предстоит отработать навыки разведки и держать оборону против условного противника.

Ранее мы рассказали о том, что в  Петербурге и области более 1,5 военнослужащих приняли присягу.

Фото: Пресс-служба ЗВО

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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