В Лужском районе подняли ракетные комплексы ”Эскандер-М” в рамках учений

Установки запустят несколько раз.

В Лужском районе Ленинградской области прошли учения, в ходе которых были подняты ракетные комплексы "Искандер-М". Военнослужащие будут осуществлять несколько пусков в утреннее и вечернее время. Об этом сообщило ТАСС.

В тренировочных мероприятиях принимают участие приблизительно 300 человек и задействовано 40 единиц техники. Помимо запусков ракет, солдатам предстоит отработать навыки разведки и держать оборону против условного противника.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге и области более 1,5 военнослужащих приняли присягу.

Фото: Пресс-служба ЗВО