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В Ленобласти подготовили 991 участок для голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня, 15:42
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В Ленобласти подготовили 991 участок для голосования по поправкам в Конституцию

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На участках установлены запреты, необходимые для безопасности.

В 47-ом регионе полностью готов к приему избирателей 991 участок для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Михаил Лебединский в ходе пресс-конференции.

На данный момент обработано 78447 заявок по месту временного пребывания. Также 34781 человек готовы проголосовать через портал Госуслуг и 2780 – через МФЦ.

Безопасные условия на месте голосования регулируются Роспотребнадзором. Так, уже вступили в силу запреты на принятие пищи и рукопожатия в процессе голосования. Кроме того, на местах подготовлена разметка, благодаря которой возможно соблюдение  социальной дистанции. Участникам предоставят и средства личной защиты.

Как пояснил Лебединский, за один час проголосовать смогут от 8 до 14 человек на одном участке.

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Фото: PIter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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