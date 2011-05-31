В Ленобласти под зданием магазина нашли церковь XVII века в хорошем состоянии

В Подпорожском районе обнаружили деревянный храм, скрытый под торговой постройкой.

В деревне Лукинская Подпорожского района Ленинградской области при демонтаже старого магазина рабочие обнаружили деревянный сруб, оказавшийся частью Успенской церкви XVII века. Об этом сообщили специалисты Международного центра реставрации.

Во время разборки заброшенного магазина строители наткнулись на хорошо сохранившиеся деревянные конструкции. Проведенная экспертиза показала, что находка относится к концу XVII века и, по предварительным данным, является частью Успенской церкви, построенной в 1689 году.

Архивные документы подтверждают, что здание неоднократно перестраивалось и использовалось в хозяйственных целях. В советский период на его базе разместили сельский магазин, при этом основные элементы церковного сруба сохранились.

Исследователи отмечают, что на поверхности бревен видны следы различных этапов реконструкций, что позволит восстановить историю постройки за более чем 300 лет. Специалисты рассматривают возможность музеефикации объекта и включения его в список охраняемых памятников.

