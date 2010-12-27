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В Ленобласти иномарка насмерть сбила девушку и скрылась с места ДТП
Сегодня, 6:44
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти иномарка насмерть сбила девушку и скрылась с места ДТП

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Под колеса автомобиля попала 16-летняя велосипедистка.

Вечером 19 августа на трассе Городец – Конезерье в Лужском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибла 16-летняя велосипедистка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области.

Авария произошла в 21:15. Девушка ехала на велосипеде по краю проезжей части. В этот момент ее сбил автомобиль марки Volkswagen Passat. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте ЧП.

Водитель скрылся с места ДТП, его личность пока не установлена. По факту случившегося проводится проверка. Ведется розыск виновника аварии.

Ранее мы писали, что ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, сбили девушку, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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