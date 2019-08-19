Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД

В ходе проверки выяснилось, что 8-летняя девочка сидела на заднем сидении без детского кресла.

Вечером 18 августа около 18:45 во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух иномарок Chevrolet и Renault. В результате происшествия пострадала 8-летняя девочка, 76-летняя женщина и 54-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по городу и области.

Авария произошла на КАД. Травмы получили трое пассажиров Chevrolet. Взрослых пострадавших доставили в городскую больницу №3. Девочку госпитализировали в больницу №2. Известно, что ребенок сидел на заднем сидении без детского кресла.

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Видео: Piter.TV