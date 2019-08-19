Каршеринг врезался в "Ладу" по дороге на Турухтанные острова

Вечером 18 августа по дороге на Турухтанные острова произошло ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зайцева, каршеринговый "Ниссан" врезался в отечественный автомобиль ВАЗ 2115. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
Подробности инцидента не уточняются. Однако свидетели ДТП рассказывают, что водитель каршеринга сбежал (его ищут), а водитель "Лады" получил травмы. На месте аварии работали две бригады скорой помощи, а также сотрудники ДПС и спасатели.
Ранее мы писали, что девушку зажало в машине в ДТП на съезде с Рощинского шоссе.
Видео: Piter.TV
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