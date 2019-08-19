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Alena_Zinovieva
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Каршеринг врезался в "Ладу" по дороге на Турухтанные острова

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Водитель отечественного автомобиля получил травмы.

Вечером 18 августа по дороге на Турухтанные острова произошло ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зайцева, каршеринговый "Ниссан" врезался в отечественный автомобиль ВАЗ 2115. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Подробности инцидента не уточняются. Однако свидетели ДТП рассказывают, что водитель каршеринга сбежал (его ищут), а водитель "Лады" получил травмы. На месте аварии работали две бригады скорой помощи, а также сотрудники ДПС и спасатели.

Ранее мы писали, что девушку зажало в машине в ДТП на съезде с Рощинского шоссе.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп с каршеринговым автомобилем, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 )

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Байкенжанов Дамир
Сегодня 7:47

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