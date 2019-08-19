Девушку зажало в машине в ДТП на съезде с Рощинского шоссе

Последствия аварии устраняли несколько часов.

Вечером 18 августа в Ленобласти произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, около 16 часов на съезде с Рощинского шоссе на Пухтоловскою дорогу столкнулись три автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно раскуроченную машину: у нее помят кузов и отсутствуют две двери с левой стороны.

Очевидцы рассказали, что во время ДТП пострадали два человека. Информация есть о девушке, которую зажало в разбитом автомобиле "Фольксваген Тигуан". Последствия аварии устраняли до глубокого вечера. Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы писали, что на Выборгское шоссе столкнулись четыре машины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV