Видео: на Выборгское шоссе столкнулись четыре машины

Очевидцы сообщили о травме у ребенка.

В воскресенье, 18 августа, на КАД произошла массовая авария. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во Вконтакте.

Как стало известно, авария случилась днем около съезда на Выборгское шоссе. На участке дороге столкнулись четыре автомобиля. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. В ролике можно услышать, как свидетель говорит о травме у маленького ребенка. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали о смертельной аварии с участием фуры на трассе "Кола".

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург