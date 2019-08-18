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Видео: на Выборгское шоссе столкнулись четыре машины

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Очевидцы сообщили о травме у ребенка.

В воскресенье, 18 августа, на КАД произошла массовая авария. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во Вконтакте. 

Как стало известно, авария случилась днем около съезда на Выборгское шоссе. На участке дороге столкнулись четыре автомобиля. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. В ролике можно услышать, как свидетель говорит о травме у маленького ребенка. По факту происшествия проводится проверка. 
Ранее мы писали о смертельной аварии с участием фуры на трассе "Кола". 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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