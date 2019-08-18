На трассе "Кола" произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки

Утром 18 августа на трассе "Кола" около поворота на Ладогу произошла авария с участием фуры и легковушки, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, водитель "Шкоды" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Даф" с полуприцепом. На видео с места происшествия видно, что легковушка значительно пострадала от столкновения: часть машины буквально смята. Фуру вынесло с проезжей части, и она врезалась в дерево.
В результате аварии водитель "Шкоды" погиб на месте. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборгском районе троллейбус сбил пешехода.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 )