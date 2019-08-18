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На трассе "Кола" произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки

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Автомобиль выехал на встречную полосу.

Утром 18 августа на трассе "Кола" около поворота на Ладогу произошла авария с участием фуры и легковушки, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель "Шкоды" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Даф" с полуприцепом. На видео с места происшествия видно, что легковушка значительно пострадала от столкновения: часть машины буквально смята. Фуру вынесло с проезжей части, и она врезалась в дерево.

В результате аварии водитель "Шкоды" погиб на месте. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборгском районе троллейбус сбил пешехода.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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