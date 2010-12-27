В Выборгском районе троллейбус сбил пешехода

По предварительной информации, девушка перебегала дорогу на красный свет.

Утром 18 августа троллейбус № 18 сбил пешехода, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария случилась рядом с площадью Академика Климова. По предварительной информации, девушка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель троллейбуса не успел затормозить и сбил ее на регулируемом пешеходном переходе.

Свидетели происшествия рассказали, что от удара разбилось лобовое стекло троллейбуса. Девушка госпитализирована. Все службы работают на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в аварии под Петербургом погиб человек.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".