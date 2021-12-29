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В Ленобласти почти 300 классов закрыли на карантин из-за ковида
Вчера, 23:48
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти почти 300 классов закрыли на карантин из-за ковида

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По словам Дрозденко, на сегодняшний день в сутки заболевает 792 человека, это достаточно резкий рост.

Во вторник, 26 января, В Ленобласти 290 школьных классов закрыты на карантин. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. 

По словам Дрозденко, на сегодняшний день в сутки заболевает 792 человека, это достаточно резкий рост. Вместе с высокими показателями заболеваемости резкого роста госпитализаций не произошло.

Губернатор области подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 растет и среди детей. В предыдущий период дети почти не болели. 10 января они вышли на занятия. Сегодня 290 классов на карантине. Это самая высокая цифра за весь период пандемии.

Ранее за минувший понедельник у 478 горожан выявили "омикрон" в Петербурге. Всего в городе на вторник, 25 января, новый штамм "омикрон" подтверждён у 2 637 петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: карантин, классы, ковид, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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