В Ленобласти планируют создать "летучие отряды", направленные на борьбу с борщевиком

Такая мера позволит собирать полезные сведения о ядовитом растении, и использовать их для координации работ по уничтожению сорняков.

В ходе сеанса видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных районов была предложена инициатива по созданию "летучих отряд". В их задачи будет входить мониторинг очагов распространения борщевика на территории Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Правительства 47 региона.

"Для эффективности в процесс борьбы с борщевиком должны включиться все собственники земли. Сегодня у администрации региона есть возможность контролировать и проводить борьбу с борщевиком только на землях муниципальных образований и сельхозземлях. Необходимо включить в общий процесс земли промышленности, дорог, линейных объектов" - подчеркнул зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко.

Ко всему прочему было предложено дополнить "Рейтинг 47" показателем, демонстрирующим количество сельскохозяйственных территорий, заросших сорняком, которые проверил муниципальный земконтроль.

Стоит отметить, что в 47 регионе созданы методики и программа, позволяющая эффективно уничтожать опасный сорняк.

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