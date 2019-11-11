Глава Минздрава недовольна отсутствием активности среди чиновников.

Владимир Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа. На заседании правительства глава Минздрава Вероника Скворцова пошутила, что чиновники надеются на "иммунную прослойку" тех, кто уже поставил себе прививку. Из-за этого наблюдается недостаточная активность кабинета министров в данном вопросе

Я против такой позиции добавила руководитель ведомства

Скворцова напомнила, что членам правительства не нужно далеко уходить от рабочего места. Они могут вакцинироваться прямо в Доме правительства. Пункт работает там уже пятый год.

Мы это делаем каждый год... с расчетом на определенное количество людей завозили вакцину. То же самое и в этом году напомнила спикер

Вакцина против гриппа защищает в 80% случаев от полного предотвращения заболевания. В остальных случаях заболевание может пройти в стертой или легкой форме.

Ранее Piter.tv писал о том, что прививки от гриппа сделали более 35% петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/World Health Organization (WHO), jinrtv