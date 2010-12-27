Прививки от гриппа сделали более 35% петербуржцев

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом.

Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали, что к 1 ноября в Петербурге привились почти 1,9 миллиона человек (35,47 % населения). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках национального календаря привились 1,6 миллиона человек. За счет дополнительных источников финансирования — еще около 288 тысяч человек.

Роспотребнадзор напомнил, что вакцинация снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие осложнений. Оптимальным временем для прививки считается октябрь-ноябрь. Также петербуржцам посоветовали чаще мыть руки, делать влажную уборку, проветривать помещения и избегать контактов с людьми, которые уже чихают или кашляют.

Ранее врачи рассказали об опасностях осеннего обострения гриппа.

Фото: Piter.tv