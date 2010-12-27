Врачи рассказали об опасностях осеннего обострения гриппа

Почему прививку от гриппа нужно делать именно сейчас?

Осень – традиционное время не только для печали, но и для обострения заболеваний ОРЗ. Многие помнят начало "золотого" сезона по прививкам от гриппа. Зачем их делать именно в это время, и безопасны ли сами прививки, рассказала Жанна Ленковец врач-педиатр Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.

"Грипп – достаточно серьезное заболевание с высокой степенью заразности. Единственная респираторно-вирусная инфекция, против которой можно провести специфическую профилактику", – говорит врач.

Вакцинация эффективна для общества, отмечает Ленковец. Это доказано многочисленными анализами. Одна прививка поможет снизить риск осложненного течения болезни, летальные исходы и такой неочевидный для обывателей момент, как экономические потери государства от дней нетрудоспособности.

Прививки актуальнее всего для групп риска: беременных женщин, пожилых людей, детей от 6 месяцев до 5 лет, людям с хроническими заболеваниями, поскольку именно у них часто бывают осложнения. Также стоит позаботиться о прививке тем, кто много взаимодействуют с людьми.

Для вакцинации оптимальны сентябрь-октябрь, поскольку на выработку иммунитета нужно около трех недель. Вирус гриппа довольно изменчив, поэтому международные национальные центры следят за этим процессом и дают рекомендации по составу вакцин перед каждым сезоном", – подчеркивает Ленковец.

Заболеть гриппом или ОРВИ из-за прививки невозможно, обращает внимание врач. Если провакцинированный человек все-таки слёг, значит успел подхватить вирус сразу после вакцинации или до нее.

Также после процедуры может недолго нездоровиться или лихорадить, но и такие неприятности случаются лишь у 3% привитых.

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Фото: Piter.tv