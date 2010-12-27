Петербуржцам рассказали, как защитить себя от гриппа в осенне-зимний период

В первую очередь нужно своевременно делать прививки и вести здоровый образ жизни

Пресс-служба управления Роспротребнадзора по Петербургу сообщила, что нужно делать горожанам в сезон гриппа и простуды.

Сильнее всего в осенне-зимний период активны вирусы гриппа А,В,С, короновирусы и аденовирусы. Человек может заразится даже от вдыхания мельчайших капель, содержащих заразу от носителей болезни или уже больных. Наибольшей опасности подвергаются люди с ослабленным иммунитетом, а также беременные и новорожденные.

Для улучшения качества жизни специалисты рекомендуют вводить вакцины, соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.

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Фото: Piter.tv