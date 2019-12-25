В Ленобласти планируют построить Центр ядерной медицины

Выдано положительное заключение на документацию строительства.

Стало известно, что во Всеволожском районе Ленинградской области планируется возвести Радиоизотопный центр ядерной медицины. Положительное заключение для проектной документации на строительство выдали в Главгосэкспертизе РФ. Сообщение ведомства приводит пресс-служба 5 октября.

В документации центра предусмотрено строительство двух этажей центра. Его общая площадь более 5,3 тысяч квадратных метров.

В центре планируют изучать различные направления лечения онкологических заболеваний, среди которых – хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия. Центр получит возможность принимать до 20 тысяч пациентов в год.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург может получить первый транш на стройку ШМСД до конца 2020 года. Всего на проект планируется потратить около 160 млрд рублей.

Фото: Piter.tv