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В Ленобласти планируют построить Центр ядерной медицины
Сегодня, 21:59
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В Ленобласти планируют построить Центр ядерной медицины

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Выдано положительное заключение на документацию строительства.

Стало известно, что во Всеволожском районе Ленинградской области планируется возвести Радиоизотопный центр ядерной медицины. Положительное заключение для проектной документации на строительство выдали в Главгосэкспертизе РФ. Сообщение ведомства приводит пресс-служба 5 октября.

В документации центра предусмотрено строительство двух этажей центра. Его общая площадь более 5,3 тысяч квадратных метров.

В центре планируют изучать различные направления лечения онкологических заболеваний, среди которых – хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия. Центр получит возможность принимать до 20 тысяч пациентов в год.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург может получить первый транш на стройку ШМСД до конца 2020 года. Всего на проект планируется потратить около 160 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, строительство, центр ядерной медицины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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