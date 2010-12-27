В Ленобласти петербуржец задушил мигранта из Татарстана

Преступник около 6 лет занимался частным извозом. Сейчас он находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают мотивы совершенного преступления.

Во Всеволожском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в удушении мигранта из Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

О происшествии стало известно 17 ноября. Тело 36-летнего мужчины было обнаружено на обочине дороги в деревне Медное Озеро. Следователь предположил, что ночью подозреваемый вывез погибшего на автомобиле из Петербурга в сторону Всеволожского района. По пути между ними возникли разногласия, которые привели к рукоприкладству.

В результате пассажир был задушен, а агрессивный водитель покинул место происшествия. Сотрудникам УМВД удалось задержать 31-летнего мужчину. Выяснилось, что он проживает в Петербурге и около 6 лет занимается частным извозом. Орудие преступления было изъято на судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 105-ой УК РФ (Убийство).

Ранее Piter.TV сообщил, что на трассе "Петербург - Москва" бетономешалка снесла ГАЗель дорожников.

Фото: pixabay.com