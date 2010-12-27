На трассе "Петербург - Москва" бетономешалка снесла ГАЗель дорожников

Очевидцы заявили, что пострадавших нет.

На трассе "Петербург – Москва" бетономешалка врезалась в ГАЗель дорожных служб. Об этом пишут очевидцы социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн| СПб".

О происшествии стало известно 20 ноября. Авария произошла недалеко от поселка Ульяновка. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и протаранил ГАЗель дорожников, которые чинили дорогу.

В результате столкновения рабочим пришлось разбежаться в разные стороны.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти выясняют обстоятельства драки на автобусной остановке.

Фото: pixabay.com