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В Ленобласти пенсионер упал под платформу, облокотившись на вагон движущегося поезда
Сегодня, 12:01
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти пенсионер упал под платформу, облокотившись на вагон движущегося поезда

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В настоящий момент мужчина находится в коме.

Во вторник, 25 августа, в дежурную часть транспортной полиции поступила информация о падении 72-летнего мужчины на ж/д пути. Инцидент произошел на перегоне "Пери-Грузино". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Стражам порядка стало известно, что пожилой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облокотился на вагон движущегося электропоезда и соскользнул вниз под платформу. Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда на пенсионера избежать не удалось.

В настоящий момент пострадавший находится в коме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что пожилого мужчину сбила электричка на станции "Комарово".

Фото: pixabay.com

Теги: несчастный случай, пенсионер, поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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