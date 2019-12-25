В Ленобласти педофил выкладывал в сеть порноролики с участием жертвы

До разоблачения он работал полиграфистом.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, ещё 29 января полиция Тосненского района задержала мужчину 1983 года рождения за изнасилование девочки 2004 года рождения. В ходе следствия выяснилось, что педофил выкладывал в сеть порнографические материалы с участием своей жертвы.

Известно, что с 2010 по 2017 годы он распространял видео интимного характера с ребёнком (после совершения преступления). Уже полгода он сидит в СИЗО, мера пресечения не изменилась и после выяснения подробностей дела. До разоблачения он работал полиграфистом, жил в Тосно.

Ранее мы сообщили, что на Русановской улице бомж пытался изнасиловать ребёнка.

Фото: Piter.tv

