В Ленобласти ожидаются морозы и сильный ветер

В ближайшие дни специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прогнозируют ухудшение погоды: в ночь на 16 февраля в Ленобласти ожидается снег и метель, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.
На следующий день, 17 февраля, жителей региона предупредили о морозах: ночью до -20 градусов, местами до -25 градусов. Также будет идти снег.
Дорожные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Спасатели убедительно просят жителей области быть осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не препятствовать работе дорожной техники.
Ранее мы писали, что снег и мороз до -30 ждут Ленобласть 15 февраля.
Фото: Piter.TV
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