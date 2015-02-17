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В Ленобласти ожидаются морозы и сильный ветер
Сегодня, 18:05
207
smirenny

В Ленобласти ожидаются морозы и сильный ветер

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В отдельных районах региона ожидается метель.

В ближайшие дни специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прогнозируют ухудшение погоды: в ночь на 16 февраля в Ленобласти ожидается снег и метель, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. 

На следующий день, 17 февраля, жителей региона предупредили о морозах: ночью до -20 градусов, местами до -25 градусов. Также будет идти снег.

Дорожные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Спасатели убедительно просят жителей области быть осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не препятствовать работе дорожной техники. 

Ранее мы писали, что снег и мороз до -30 ждут Ленобласть 15 февраля.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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asmirnos
Сегодня 18:54

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Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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Субботин Артём
Сегодня 18:53

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