В Ленобласти ожидаются морозы и сильный ветер

В отдельных районах региона ожидается метель.

В ближайшие дни специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прогнозируют ухудшение погоды: в ночь на 16 февраля в Ленобласти ожидается снег и метель, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.

На следующий день, 17 февраля, жителей региона предупредили о морозах: ночью до -20 градусов, местами до -25 градусов. Также будет идти снег.

Дорожные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Спасатели убедительно просят жителей области быть осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не препятствовать работе дорожной техники.

Ранее мы писали, что снег и мороз до -30 ждут Ленобласть 15 февраля.

Фото: Piter.TV