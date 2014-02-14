Снег и мороз до -30 ждут Ленобласть 15 февраля

Водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах.

Новая неделя в Ленинградской области начнется с морозом. Местами температура воздуха может опуститься до -30 градусов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 15 февраля, на западе температура воздуха ночью опустится до -15...-10 градусов, местами до -23 градусов. На востоке ― до -30 местами. На дорогах гололедица.

Во вторник, 16 февраля, ожидается местами снег, в отдельных районах слабая метель. На дорогах сложная обстановка. Из-за сложившейся метеорологической обстановки повышается вероятность происшествий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сланцах установили 40 баков для раздельного мусора.

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