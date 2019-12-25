В Ленобласти ожидается дождливый, но теплый вторник

На востоке местами пройдет мокрый снег.

Во вторник, 30 марта, в Ленинградской области обещают теплую облачную с прояснениями погоду. Ночью и днем ожидаются небольшие дожди, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами возможны осадки в виде мокрого снега, атмосферное давление понизится ночью, а днем не изменится. Ночью температура воздуха прогреется от +2 до +7 градусов, а днем от +6 до +11 градусов. Ветер будет южный, юго-западный и западный до 12 метров в секунду. Ночью же порывы ветры усилятся до 17 метров в секунду. Спасатели напоминают о правилах безопасности, просят быть осторожнее и закрывать окна, а также обходить шаткие конструкции.

Ранее мы писали, что циклон "Рама" принесет в Петербург теплую, но дождливую погоду.

Фото: Piter.TV