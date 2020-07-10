Циклон "Рама" принесет в Петербург теплую, но дождливую погоду

Температурный фон будет на 6-7 градусов выше климатической нормы.

В понедельник, 29 марта, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять теплый сектор далекого циклона, центр которого находится в Норвежском море. Немецкие синоптики назвали его "Рама". Стараниями этого циклона в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон сегодня будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. Так, столбики термометров в городе покажут +11…+13 градусов, в Ленобласти +8…+13. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что прямой рейс из Владивостока в Петербург запустят 1 июня.

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