Прямой рейс из Владивостока в Петербург запустят 1 июня

Общее время в пути составит 8 часов 45 минут.

Впервые за много лет из Владивостока в Петербург запустят беспересадочный рейс. Самолеты начнут летать по прямому направлению с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

Летнее расписание полетов будет действовать с 28 марта по 30 октября 2021 года. Перелеты из Владивостока в Петербург будет осуществлять авиакомпания Nordwind два раза в неделю – по вторникам и субботам. Общее время в пути составит 8 часов 45 минут.

Ранее мы писали, что польская авиакомпания "LOT" возобновляет прямые рейсы Петербург-Варшава.

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