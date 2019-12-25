В Ленобласти ожидается до -4 градусов мороза

Атмосферное давление будет мало меняться.

Опубликован новый прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В предстоящее воскресенье, 15 ноября, в 47 регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, отметили синоптики. Ветер примет юго-восточное, южное направления, ночью его скорость составит 2-6 м/с, а днем – 4-9 м/с.

Ночная температура воздуха – -4...+1 градусов, а дневная – -1...+4 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообщали о том, что воскресенье в Петербурге будет облачным и холодным. Днем будет до +2 градусов.

Фото: Piter.tv