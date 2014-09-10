В Ленобласти отремонтируют подъезд к Кингисеппу

Ремонтные работы начнут в сентябре.

Государственный контракт на обновление участка дороги к Кингисеппу от федеральной трассы "Нарва" заключил "Ленавтодор", об этом стало известно в четверг, 4 августа.

Ремонт шести километров дороги начнут в сентябре. Работы будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Дорожники заменят асфальт, укрепят обочины, обновят водопропускные трубы, поставят новые знаки и остановки.

Отмечается, что ремонтные работы станут продолжением обновления региональных трасс около Кингисеппа.

Ранее мы писали, что новые ограничения движения вводятся на Пискарёвском путепроводе с 6 августа

Фото: Piter.tv