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Новые ограничения движения вводятся на Пискарёвском путепроводе с 6 августа
Сегодня, 15:19
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Новые ограничения движения вводятся на Пискарёвском путепроводе с 6 августа

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Также автомобилистам придётся временно искать пути объезда в Курортном, Фрунзенском и Московском районах.

С субботы, 6 августа, в ряде районов Петербурга начнут действовать ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба  Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, до 24 августа доступ для автомобилей будет закрыт к Пискаревскому путепроводу в Калининском районе. Там будут укладывать новый асфальт. 

В период с 6 по 12 августа также ограничат участок Северной улицы от Большого проспекта до Северного переулка в Репино. Специалисты займутся возведением на нём водопроводной сети. А до 11 августа реконструкция инженерных сетей не даст проехать по Витебской и Сортировочной улицам во Фрунзенском районе.

Кроме того, как мы сообщали ранее, движение транспорта ограничит ремонт газопровода в Московском районе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: гати, ограничения движения, пискаревский путепровод, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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