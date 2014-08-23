Новые ограничения движения вводятся на Пискарёвском путепроводе с 6 августа

Также автомобилистам придётся временно искать пути объезда в Курортном, Фрунзенском и Московском районах.

С субботы, 6 августа, в ряде районов Петербурга начнут действовать ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, до 24 августа доступ для автомобилей будет закрыт к Пискаревскому путепроводу в Калининском районе. Там будут укладывать новый асфальт.

В период с 6 по 12 августа также ограничат участок Северной улицы от Большого проспекта до Северного переулка в Репино. Специалисты займутся возведением на нём водопроводной сети. А до 11 августа реконструкция инженерных сетей не даст проехать по Витебской и Сортировочной улицам во Фрунзенском районе.

Кроме того, как мы сообщали ранее, движение транспорта ограничит ремонт газопровода в Московском районе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"