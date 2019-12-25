Капремонт пяти школ завершили в Ленобласти

Во вторник, 24 декабря, на штабе по модернизации при заместителе председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Емельянове объявили, что в рамках федеральной программы капитального ремонта в 47-м регионе обновлено пять школ.
Капитальный ремонт прошел в Яблоницкой школе, Загорской начальной школе-детском саду, Оредежской школе, Мшинской школе и Лужской санаторной школе-интернате. Эти учебные заведения начнут функционировать в январе 2025 года. Кроме того, запланировано провести капитальный ремонт еще 12 объектов до конца следующего года.
В ходе программы реновации в 2024 году были преобразованы четыре школы и детских сада, две из которых открылись 1 сентября. В 2025 году планируется ремонт еще шести образовательных учреждений. Материально-техническая база 13 столовых и пищеблоков была обновлена, а также капитально отремонтировано пять спортивных площадок и стадионов. Все объекты были сданы вовремя.
Ранее мы сообщили о том, что границы между Петербургом и Ленобластью не планируют пересматривать.
Фото: Комитет образования Ленобласти
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