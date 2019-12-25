Капремонт пяти школ завершили в Ленобласти

Кроме того, запланировано провести капитальный ремонт еще 12 объектов до конца следующего года.

Во вторник, 24 декабря, на штабе по модернизации при заместителе председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Емельянове объявили, что в рамках федеральной программы капитального ремонта в 47-м регионе обновлено пять школ.

Капитальный ремонт прошел в Яблоницкой школе, Загорской начальной школе-детском саду, Оредежской школе, Мшинской школе и Лужской санаторной школе-интернате. Эти учебные заведения начнут функционировать в январе 2025 года. Кроме того, запланировано провести капитальный ремонт еще 12 объектов до конца следующего года.

В ходе программы реновации в 2024 году были преобразованы четыре школы и детских сада, две из которых открылись 1 сентября. В 2025 году планируется ремонт еще шести образовательных учреждений. Материально-техническая база 13 столовых и пищеблоков была обновлена, а также капитально отремонтировано пять спортивных площадок и стадионов. Все объекты были сданы вовремя.

Ранее мы сообщили о том, что границы между Петербургом и Ленобластью не планируют пересматривать.

Фото: Комитет образования Ленобласти