В Ленобласти отпразднуют 800-летие Александра Невского онлайн, но без потери качества

Власти Ленобласти озаботились переводом праздничных и торжественных мероприятий в дистанционный формат.

29 июня состоялось заседание оргкомитета по подготовке празднования в Ленобласти грядущего 800-летия Александра Невского. На собрании выступила вице-губернатор региона Анна Данилюк, которая отметила необходимость проработки дистанционного формата для максимального количества мероприятий.



Руководитель внутренней политики Ленобласти пояснила, что эпидемиологическая обстановка обязывает подготовить безопасные форматы проведения праздничных и торжественных мероприятий, но от этого программа не должна потерять в качестве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий.

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