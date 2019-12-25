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В Ленобласти отпразднуют 800-летие Александра Невского онлайн, но без потери качества
Сегодня, 13:16
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В Ленобласти отпразднуют 800-летие Александра Невского онлайн, но без потери качества

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Власти Ленобласти озаботились переводом праздничных и торжественных мероприятий в дистанционный формат.

29 июня состоялось заседание оргкомитета по подготовке празднования в Ленобласти грядущего 800-летия Александра Невского. На собрании выступила вице-губернатор региона Анна Данилюк, которая отметила необходимость проработки дистанционного формата для максимального количества мероприятий. 

Руководитель внутренней политики Ленобласти пояснила, что эпидемиологическая обстановка обязывает подготовить безопасные форматы проведения праздничных и торжественных мероприятий, но от этого программа не должна потерять в качестве. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Мишустина поддержать запрет массовых мероприятий. 

Фото: Pixabay

Теги: анна данилюк, власти ленобласти, дистанционный формат, празднование 800-летия александра невского, эпидемиологическая обстановка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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