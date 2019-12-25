В Ленобласти отметили рост промышленного производства

В сентябре 2020 он составил 0,8%.

Индекс промышленного производства в Ленобласти по итогам 9 месяцев 2020-го года составил 99,3%. Такие оперативные данные предоставил "Петростат", сообщила пресс-служба правительства области.

В сентябре прирост оказался 0,8%. Наибольшее увеличение производства отмечается в полиграфической деятельности ― 144,5%, производстве напитков ― 144,4%, а также производстве компьютеров, электронных и оптических изделий ― 136,8%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с июня количество бракосочетаний в Ленобласти увеличилось почти в два раза.

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