С июня количество бракосочетаний в Ленобласти увеличилось почти в два раза

Одними из самых активных городов за минувшие четыре месяца стали Выборг, Гатчина и Всеволожск.

С июня в Ленобласти почти вдвое увеличилось количество браков. В первый месяц лета органы ЗАГС зарегистрировали 491 брак, а в сентябре уже 809.

За прошедшие четыре месяца свои отношения узаконила 2901 пара из Ленобласти. Пик свадеб пришелся на август, за последний месяц лета брак зарегистрировали 855 пар.

Одними из самых активных городов за минувшие четыре месяца стали Выборг (385 браков), Гатчина (353) и Всеволожск (237).

Средний возраст невест в Ленинградской области – от 22 до 25 лет, а женихов – от 30 до 33-х лет.

Петербургские ЗАГСы начинают принимать заявления на январь-апрель 2021 года.

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