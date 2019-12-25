Петербургские ЗАГСы начинают принимать заявления на январь-апрель 2021 года

С 14 октября уже можно подать заявления о заключении брака на январь.

Петербургские ЗАГСы готовятся к приему заявлений о заключении брака на грядущий, 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Так с 14 октября ЗАГСы начнут прием заявлений на январь, с 28 октября – на февраль, с 11 ноября стартует прием заявлений на март, а с 25 ноября – на апрель 2021 года. Подать заявление можно лично, придя в орган ЗАГС, или же в форме электронного документа через портал Госуслуги.

Ранее мы писали, что в Петербурге сентябрь стал рекордным месяцем по числу разводов.

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