В Петербурге сентябрь стал рекордным месяцем по числу разводов

В воскресенье, 11 октября, стало известно, что в сентябре в Петербурге горожане разводились чаще, чем в другие месяцы. Об этом сообщили в комитете по делам записей актов гражданского состояния города.
Как оказалось, в сентябре брак расторгнули 2479 петербургских семей. Стоит отметить, что в августе развелись 2366 семей, а в июле — 2043.
Меньше всего на развод подавали в мае. Напомним, что именно в это время в городе ввели коронавирусные ограничения.
Стоит отметить, что поженились в сентябре 5 530 петербуржцев.
Ранее мы сообщали о том, что Минпросвещения опубликовало проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году.
Фото:pixabay
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