Минпросвещения опубликовало проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году

Министерство просвещения РФ представило проект расписания ЕГЭ в 2021 году. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, на данный момент он не принят окончательно.
Согласно проекту, досрочный период будет проходить с 22 марта по 8 апреля. Предметы для сдачи во время основной волны распределили следующим образом:
24 мая (понедельник) – география, литература, химия;
27 мая (четверг) – русский язык;
31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
3 июня (четверг) – история, физика;
7 июня (понедельник) – обществознание;
10 июня (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), биология;
15 июня (вторник) – иностранные языки (раздел "Говорение");
16 июня (среда) – иностранные языки (раздел "Говорение");
18 июня (пятница) – информатика и ИКТ;
19 июня (суббота) – информатика и ИКТ.
Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10:00 по местному времени.
Ранее Минобрнауки изменило порядок приема в вузы.
Фото: pixabay.com
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