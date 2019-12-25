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Минпросвещения опубликовало проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году
Сегодня, 22:30
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nadezhda_sib

Минпросвещения опубликовало проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году

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Сдача экзаменов начнется с 24 мая.

Министерство просвещения РФ представило проект расписания ЕГЭ в 2021 году. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, на данный момент он не принят окончательно.

Согласно проекту, досрочный период будет проходить с 22 марта по 8 апреля. Предметы для сдачи во время основной волны распределили следующим образом:

24 мая (понедельник) – география, литература, химия;

27 мая (четверг) – русский язык;

31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (четверг) – история, физика;

7 июня (понедельник) – обществознание;

10 июня (четверг) – иностранные языки  (за исключением раздела "Говорение"), биология;

15 июня (вторник) – иностранные языки  (раздел "Говорение");

16 июня (среда) – иностранные языки (раздел "Говорение");

18 июня (пятница) – информатика и ИКТ;

19 июня (суббота) – информатика и ИКТ. 

Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10:00 по местному времени. 

Ранее Минобрнауки изменило порядок приема в вузы. 

Фото: pixabay.com

Теги: егэ, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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