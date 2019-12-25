Минпросвещения опубликовало проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году

Сдача экзаменов начнется с 24 мая.

Министерство просвещения РФ представило проект расписания ЕГЭ в 2021 году. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, на данный момент он не принят окончательно.

Согласно проекту, досрочный период будет проходить с 22 марта по 8 апреля. Предметы для сдачи во время основной волны распределили следующим образом:

24 мая (понедельник) – география, литература, химия;



27 мая (четверг) – русский язык;



31 мая (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;



3 июня (четверг) – история, физика;



7 июня (понедельник) – обществознание;



10 июня (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), биология;



15 июня (вторник) – иностранные языки (раздел "Говорение");



16 июня (среда) – иностранные языки (раздел "Говорение");



18 июня (пятница) – информатика и ИКТ;



19 июня (суббота) – информатика и ИКТ.

Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10:00 по местному времени.

Ранее Минобрнауки изменило порядок приема в вузы.

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