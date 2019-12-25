Высшие учебные заведения смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам.

Минобрнауки изменило порядок приема в вузы. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Речь идёт об утверждённых правилах приёма на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они вступят в силу во время учебного года 2021/2022.

Теперь в учебных заведениях разрешено проводить единый конкурс для поступающих на родственные специальности. До этого такой опции не было. В министерстве отметили, что это позволит отобрать для учёбы самых способных и и подготовленных абитуриентов по широкому профилю программ, а на первом и втором курсе проводить профилизацию.

Отмечается, что высшие учебные заведения смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Сам поступающий сможет предоставить результат ЕГЭ по одному из установленных предметов — выбрать его он сможет сам.

Планируется, что это увеличит количество абитуриентов, а поступающим поможет увеличить возможность поступить с различным набором результатов ЕГЭ.

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