В Ленобласти отметили 90 новых случаев коронавирусной инфекции

С расширением "красной зоны" количество зарегистрированных случаев COVID-19 продолжает держаться на высоком уровне.

Роспотребнадзор опубликовал обновленную статистику распространения в Ленобласти коронавирусной инфекции с данными на 29 мая. Всего за прошедший день, пятницу 28 мая, во всех районах области вместе взятых было зарегистрировано 90 новых заболевших и 11 умерших. Общий счет с начала пандемии уже равен 45059 заболевшим. Выздороветь удалось 41737 жителям области.

В сводную таблицу Оперативного штаба по мониторингу распространения коронавируса в Ленобласти попали следующие населенные пункты с наибольшим количеством случаев COVID-19: Тихвин - 7 случаев, Сланцы - 4 случая, Луга - 3 случая, Кириши - 3 случая, Кингисепп - 3 случая, Коммунар - 4 случая, Гатчина - 5 случаев, Выборг - 5 случаев, Мурино - 7 случаев, Всеволожск - 5 случаев, Волосово - 4 случая. Во многих населенных пунктах регистрируется по 1-2 случая, однако эксперты предупреждают, что нерегистрируемая заболеваемость может быть в несколько раз выше и призывают соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Ранее в "красной" зоне, где ввиду ухудшения общей эпидемиологической обстановки предусматривается введение строгих ограничительных мер, оказались 7 районов - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский.

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