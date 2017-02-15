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В Ленобласти отмечают День городов воинской славы
Сегодня, 10:47
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В Ленобласти отмечают День городов воинской славы

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Александр Дрозденко обратился к ленинградцам по случаю памятной даты

На сайте Правительства Ленинградской области появилось обращение губернатора региона Александра Дрозденко, приуроченное к празднованию Дня городов воинской славы. Удостоенные этого звания города отмечают памятную дату вместе со всей страной ежегодно пятого мая. 

В своем обращении губернатор области напомнил о том, что война длилась на ленинградской земле три года и один месяц, а почетного звания "Город воинской славы" были удостоены Гатчина, Луга, Выборг, Тихвин.  

Губернатор призвал ленинградцев почтить героев, защищавших родные города и земли, и склонить головы в память о них. 

Недавно Гатчина была официально признана столицей Ленинградской области. 

Фото: Pixabay

Теги: день городов воинской славы, дрозденко, ленобласть, обращение губернаторв
Категории: Новости Ленинградской области,

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