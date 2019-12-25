В Ленобласти открывается прием к стоматологам

В понедельник, 11 мая, Александр Дрозденко подписал постановление Правительства 47-ого региона о возобновлении вакцинации для детей и разрешении посещения стоматологов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Под запретом остаются госпитализация, прием в поликлиниках, диспансеризация. Вакцинация взрослых проводится исключительно в случаях попадания в группу риска по клещевому энцефалиту. Также разрешены медосмотры в случае, если они необходимы для военной службы или устройства на работу.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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